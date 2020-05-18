O paralar iade! Okul servis ücretleri nasıl geri alınır? E-Devlet okul servis ücreti iade başvuru ekranı!

KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Yaptığınız banka dışındaki tüm başvuruları e-devlet sistemindeki tüketici portalından takip edebilirsiniz. Kararınız belli olduktan sonra evinize tebligat yoluyla bildirim yapılacaktır.

BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.) Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.(Ankara'daki İcra Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğünün arka tarafındaki Yenimahalle Yolu üzerinde ve Toptan Sebze ve Meyva Halinin Yanında)