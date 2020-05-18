O paralar iade! Okul servis ücretleri nasıl geri alınır? E-Devlet okul servis ücreti iade başvuru ekranı!

Okul servis ücretleri nasıl geri alınır? E-Devlet okul servis ücreti iade başvuru ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Okulların Mart ayında kapanması sonrası veliler aylarca kullanamadıkları servis ücretlerini nasıl geri iade edebileceğini araştırıyor. Bu nedenle arama motorlarında okul servis ücretleri nasıl geri alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ödediğiniz paraları almak ise çok kolay. E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz başvuruyla bu paraların geri ödenmesin isteyebilirsiniz. E-Devlet okul servis ücreti iade başvuru ekranı haberimizde!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) velilere, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi.
Veli başvurusu üzerine CİMER'den verilen yanıtta, virüs nedeniyle hizmet alınamayan dönemde "mağduriyetlerin giderilmesi için" muammaya dönen okul servisi ücretlerinin hakem heyetlerine başvuru yoluyla çözülebileceği belirtildi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NASIL GERİ ALINIR?
Veliler aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra E-Devlet şifreleriyle giriş yapabilir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti şikayet sayfasına yönlendirileceksiniz. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayetinizi oluşturabilirsiniz.
KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Yaptığınız banka dışındaki tüm başvuruları e-devlet sistemindeki tüketici portalından takip edebilirsiniz. Kararınız belli olduktan sonra evinize tebligat yoluyla bildirim yapılacaktır.
BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?
Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.) Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.(Ankara'daki İcra Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğünün arka tarafındaki Yenimahalle Yolu üzerinde ve Toptan Sebze ve Meyva Halinin Yanında)
KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?
Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.
EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?
Hakem Heyetinden çıkan kararlar muhataplarına PTT aracılığı iadeli taahhütlü olarak gönderilmektedir. Evde bulunamadığınız zaman posta geri dönmüş olabilir. 2014-2015-2016 yıllarına ait kararları Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Danışma Biriminden teslim alabilirsiniz.
İLÇE HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIYOR MU?
İlçe Hakem Heyetine nasıl başvurulacağı yukarıda anlatılmış olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır.