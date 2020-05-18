Altın son 8 yılın zirvesinde! 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı…

18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Dünya piyasalarında yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın fiyatları son 8 yılın zirvesine oturdu. Kovid-19 salgını kaynaklı önlemlerin beklenenden uzun süreceğinin tahmin edilmesiyle birlikte, altının ons fiyatı,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Peki, 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, günün canlı altın fiyatları…

ALTIN SON 8 YILIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.