Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alındığı hatırlatıldı. Aynı şekilde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açıldığı belirtildi. Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına 1 ay ek süre tanındı. Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi.

'TESLİM SÜRELERİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI'

Bakanlığın ek süre kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatması da dikkat alındı. Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran'a kadar elektronik ortamda bakanlığa gönderebilecek.