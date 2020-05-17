Sağlık turizmi 31 ülkeyle açılıyor

tarafından Covid-19 salgınında normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceği bildirildi. Bu kapsamda tedbirler belirlendi. Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan ve KKTC'den gelecek hastalar kabul edilecek. Ortopedi, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz, kardiyoloji gibi pek çok alanda hasta alınacak.