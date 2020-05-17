Kovid-19 fırsatçıları fiyatı katladı: Maskede 1 TL tavanı delindi





ÜRETİM ÇOK, BU FİYATIN ALTINA DÜŞECEK

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, "Türkiye genelinde 1 TL fiyat oturdu. Bazı firmalar bunu deliyor olabilir. Ancak bu hem hukuka hem de ahlaka aykırı çünkü 1 TL sınırı satıcıya zaten kazandırır. Tüketici burada bilinçli olmalı ve 'dur' demeli" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ocakta günlük 5 milyon adet cerrahi maske üretiminin olduğunu belirten Demir, bu sayının şu anda günlük 40-50 milyon adete çıktığını söyledi. Demir, "Piyasada mal çok. Ürün konusunda sıkıntı yok. Hatta ben önümüzdeki dönemde fiyatın 1 TL'nin de altına düşeceğini düşünüyorum. 1 TL'nin üzerinde satmaya çalışanların malları ellerinde patlayacak" dedi.

