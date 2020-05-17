2020'de o özellikteki arabalar daha çok sattı!

Nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Böylece, bu yılın ilk dört aylık döneminde hibrit otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 37,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 79,7 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.