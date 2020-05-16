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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 09:31
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    • 16.05.2020 09:33
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    'de 1 Haziran hazırlığı! Yeni dönemde artık böyle olacak!

    , yüksek hızlı tren seferlerine 1 Haznran’da başlamak için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Oturma düzenine ilişkin ’nun önerileri doğrultusunda hazırlık yapılırken, sefer sayısı ise ilk etapta İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarında günde birer kez olacak.

    YHT'de 1 Haziran hazırlığı!

    Trenlerin de otobüsler gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışması öngörülürken, bilet fiyatlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yeni düzenlemeye göre 'ler, şehirlerarası otobüslerde olduğu gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışacak.

    Oturma düzenine ilişkin 'nun önerileri doğrultusunda hazırlık yapılırken, sefer sayısı ise ilk etapta İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarında günde birer kez olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, maskesiz yolcuların kabul edilmeyeceği trenler günlük dezenfekte edilirken, yolcular için de trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

    Haberler Ekonomi YHT'de 1 Haziran hazırlığı! Yeni dönemde artık böyle olacak!
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