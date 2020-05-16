Trenlerin de otobüsler gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışması öngörülürken, bilet fiyatlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yeni düzenlemeye göre YHT'ler, şehirlerarası otobüslerde olduğu gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışacak.

Oturma düzenine ilişkin Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hazırlık yapılırken, sefer sayısı ise ilk etapta İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarında günde birer kez olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, maskesiz yolcuların kabul edilmeyeceği trenler günlük dezenfekte edilirken, yolcular için de trenlerde dezenfektan bulundurulacak.