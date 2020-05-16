Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 10 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,88 azalarak 91 milyon 937 bin 207 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 333 lira 10 kuruş, en düşük saat 09.00'da 5 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 214 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 219 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 23 kuruş, en düşük 90 lira 2 kuruştan işlem gördü.