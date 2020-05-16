İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek 16 Mayıs! İstanbul elektrik kesintisi sorgulama!

16 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi birçok semtte yaşanıyor. BEDAŞ planlı kesintiler kapsamında yapılan bu elektrik kesintileri nedeniyle, evlerinde olan vatandaşlar elektrikler ne zaman geleceğini merak ediyor. Haberimizden hangi bölgede saat kaçla kaç arasında kesinti olduğunu öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MAYIS

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, LEYLA, RAHLE, YENER, İLBEY, ŞİRİNDERE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455560)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, İNTİZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468395) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.