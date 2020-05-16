3'lü avantaj seçeneği sunuluyor! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? Fırsatlı ay...

Kredi faiz oranlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. Ayrıca 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteğini sundu. Bayram için ihtiyacı olan vatandaşlara da bazı bankalar tarafından kredi imkanları sunuluyor. Bu hafta iki banka daha 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatını duyurdu. İşte banka banka faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94