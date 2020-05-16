18 Mayıs'ta bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 15 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve 19 Mayıs tatili nedeniyle banka şubelerinin çalışma düzeni merak edilmeye başlandı. Pazartesi bankalar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 18 Mayıs'a bankalar açık mı? EFT ve havale işlemleri yapmak isteyen vatandaşların yanıtını merak ettiği soru haberimizde.
18 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 15 ilde, 18 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Son ödeme tarihi 18 Mayıs olan işlemler 20 Mayıs'a ertelenecek
"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."
İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:
"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."
DEVLET BANKALARININ ÇALIŞMA SAATLERİ
Koronavirüs sebebiyle Türkiye Bankalar Birliği tavsiyesiyle Bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank yeni çalışma saatleri;
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri: 09 - 17.00
Halk Bankası Çalışma Saatleri: 09.00 - 17.00
Vakıfbank Çalışma Saatleri: 09.00 - 17.00
ÖZEL BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye Bankalar Birliği tavsiyesiyle özel bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. İşte özel bankaların yeni çalışma saatleri;
Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
Akbank Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
TEB Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
DenizBank Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
DenizBank Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
Şekerbank Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00
Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12.00 - 17.00