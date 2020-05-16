18 Mayıs'ta bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 15 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve 19 Mayıs tatili nedeniyle banka şubelerinin çalışma düzeni merak edilmeye başlandı. Pazartesi bankalar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 18 Mayıs'a bankalar açık mı? EFT ve havale işlemleri yapmak isteyen vatandaşların yanıtını merak ettiği soru haberimizde.

18 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 15 ilde, 18 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı resmi internet sitesinde yayımlandı.