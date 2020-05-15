Covid-19 fırsatçıları salgını kaçırmadı: Sebze meyve el yaktı

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı, duyanı çıldırttı. Sebze meyve el yaktı.
Baklagilde de aynı tezgah yaşandı. Mutfağına ateş düşen halk isyan bayrağı açtı.
ZAM SALGINI!
Pandemi sürecini fırsat bilen marketlerde fiyat artışları yine cep yaktı. Bazı ürünlerde fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlanırken, sebze-meyvede halmarket fiyat farkı büyüdü. Halde ortalama 2.36 lira olan domates 4-7 liraya, 6.39 lira olan muz 14.90 liraya tezgaha çıktı. Yine halde ortalama fiyatı 5.4 olan nektarin, markette 23 lirayı gördü. Pirinç, bulgur, mercimek gibi ürünlere de yüzde 10-30 zam yapıldı. Geçen ay 2.5 kilosu 21.95 olan aynı marka pirinç, 30 liraya kadar çıktı. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarlada 1 lira olan domatesin 5 liraya satılmasının anlaşılır bir şey olmadığını belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da Ramazan ayı öncesinde üretici-market fiyat farkının 6.4 kata kadar ulaştığını söyledi.
PINAR ÇELİK
Baklagilde de aynı tezgah yaşandı. Mutfağına ateş düşen halk isyan bayrağı açtı.
ZAM SALGINI!
Pandemi sürecini fırsat bilen marketlerde fiyat artışları yine cep yaktı. Bazı ürünlerde fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlanırken, sebze-meyvede halmarket fiyat farkı büyüdü. Halde ortalama 2.36 lira olan domates 4-7 liraya, 6.39 lira olan muz 14.90 liraya tezgaha çıktı. Yine halde ortalama fiyatı 5.4 olan nektarin, markette 23 lirayı gördü. Pirinç, bulgur, mercimek gibi ürünlere de yüzde 10-30 zam yapıldı. Geçen ay 2.5 kilosu 21.95 olan aynı marka pirinç, 30 liraya kadar çıktı. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarlada 1 lira olan domatesin 5 liraya satılmasının anlaşılır bir şey olmadığını belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da Ramazan ayı öncesinde üretici-market fiyat farkının 6.4 kata kadar ulaştığını söyledi.
PINAR ÇELİK