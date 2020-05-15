Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Covid-19 fırsatçıları salgını kaçırmadı: Sebze meyve el yaktı

    cılar, salgını kaçırmadı! Sebze meyve el yaktı. Bahçeden 6 TL’ye çıkan muz markette 15 TL’ye satıldı! salkım domatesin fiyatı da 2 TL’den 7 TL'ye çıktı.

    Covid-19 patladı!
    Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı, duyanı çıldırttı. Sebze meyve el yaktı.
    Baklagilde de aynı tezgah yaşandı. Mutfağına ateş düşen halk isyan bayrağı açtı.




    ZAM SALGINI!
    Pandemi sürecini fırsat bilen marketlerde fiyat artışları yine cep yaktı. Bazı ürünlerde fiyatlar geçen yıla göre ikiye katlanırken, de halmarket fiyat farkı büyüdü. Halde ortalama 2.36 lira olan domates 4-7 liraya, 6.39 lira olan muz 14.90 liraya tezgaha çıktı. Yine halde ortalama fiyatı 5.4 olan nektarin, markette 23 lirayı gördü. Pirinç, bulgur, mercimek gibi ürünlere de yüzde 10-30 yapıldı. Geçen ay 2.5 kilosu 21.95 olan aynı marka pirinç, 30 liraya kadar çıktı. Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarlada 1 lira olan domatesin 5 liraya satılmasının anlaşılır bir şey olmadığını belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da Ramazan ayı öncesinde üretici-market fiyat farkının 6.4 kata kadar ulaştığını söyledi.





    PINAR ÇELİK

    Haberler Ekonomi Covid-19 fırsatçıları salgını kaçırmadı: Sebze meyve el yaktı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri