BİM kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

BİM market çalışma saatleri: sabah 09:00 saatinde açılıyor akşam 21:00 da kapanıyor. Öğlen arası tatili gibi farkları bulunmayan market bu saatleri içerisinde (Cuma ünü hariç) tamamen açıktır. Personelleri gün içerisinde 8 saatlik rotasyonlarla 3 vardiya yapan market çalışanları için çalışma saatinin bu iki tam saat aralığında olmadığı biliniyor.

Cuma saatinde kapalı!

BİM market çalışma saatlerinin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerine ak olarak Cuma günler de Cuma saatinde kapalı olduğu biliniyor. Örneğin bu hafta 13:15'te cuma ezanı okunuyorsa 12:15 ile 14:00 arası BİM şubelerinin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Cuma günü hangi saatte kapalı olduğunu tespit etmek için de namaz vakitlerine bakmanız yeterli olacaktır.