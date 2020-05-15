bim.com.tr: BİM 15 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün firma tarafından satışa sunuldu. Bilindiği üzere BİM, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte bir süredir her zaman cuma günü satışa sunulan ürünler çarşamba günü satışa sunuluyor. Bu haftaki kataloğda Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. İşte BİM 15 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri...
BİM 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Katalogta; 8 çekirdek işlemcili, çift sim kartlı, 2 Gb Ram, 32 Gb Hafıza ve yüz tanıma özelliği ile Realme C2 Cep Telefonu 999 TL, Intenso 2 yıl garantili Usb 3.0 Intenso 1 TB Taşınabilir Harddisk 3.0 229 TL, Philips Akıllı şarj destekli 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL, Trax Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL, Philips Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL, Polosmart Akım Korumalı 3 USB girişli Priz 39,90 TL, Büyük Boy Valiz Abs Valiz 105 TL, Orta Boy Valiz 95 TL,
Küçük Boy Valiz 85 TL, 600 ml buharlı Pişirme kabı, 250 ml su hazneli BPA bebek Mama Hazırlayıcı 249 TL, yumuşak dokulu ve yastıklı silikon başlıklı Elektrikli Göğüs Pompası 99,90 TL, Reflü Yatağı 49,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL, Bebek altı Açma seti 17,90 TL, Bebek Basamağı 9,95 TL, Bebek Oturağı 24,90 TL, Biberon Isı Koruyucu 29,90 TL, Biberon 13,90 TL, Emzik 2'li Set 6,95 TL, Lisanslı Hastane Çıkışı 5'li Set 24,90 TL, Beyaz Body 2'li Set 11,50 TL, Bebek Pijama Takımı 19,90 TL,
Şapka ve Bandana set 3,95 TL, Chef's Krep Tava 19,90 TL, Heifer 2 yıl garantili Elektrikli Cezve 49,90 TL, Çelik Fırın Tepsisi 13,90 TL, Saklama Kabı 5'li set 13,90 TL, Katlı Tabaklık 24,90 TL, Pasta Kek Ürünleri 7,50 TL, Naturalove Mermer desenli Kapaklı Saklama Kabı 22,90 TL ve Mermer Desenli 3'lü Baharat Seti 18,90 TL. İşte haftanın BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
BİM 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 15 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER
Realme C2 Cep Telefonu 999 TL
Trax Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL
Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL
Philips Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL
Philips Kablosuz Mouse 49,90 TL
POLOSMART Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz 39,90 TL
Intenso 1 TB Taşınabilir Harddisk 229 TL
Dekoratif Ahşap Fener 3'lü 99,90 TL
Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 39,90 TL
Büyük Boy Abs Valiz 105 TL
Orta Boy Abs Valiz 95 TL
Küçük Boy Abs Valiz 85 TL
Örgü Desenli Girdap Çöp Kovası 16 Litre 19,90 TL
Örgü Desenli Girdap Çöp Kovası 4,5 Litre 7,95 TL
Saplı Faraş 3,95 TL
Basamaklı Tabure 29,90 TL
Ev İçi Paspas 40x60 cm 8,95 TL
Lisanslı Çocuk Pijama Takım 23,50 TL
Mini Sırt Çantası 16,90 TL
Kadın Lastikli Babet Ayakkabı 14,90 TL
Kadın Şık Terlik 17,90 TL
Çocuk Figürlü Terlik 10,90 TL
Erkek Klasik Keten Ayakkabı 24,90 TL
Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 249 TL
Kiwi Elektrikli Göğüs Pompası 99,90 TL
Reflü Yatağı 49,90 TL
Biberon Isı Koruyucu 29,90 TL
Anne Yanı Bebek Yastığı 49,90 TL
Bebek Alt Açma Seti 17,90 TL
Biberon 13,90 TL
Emzik 2'li 6,95 TL
Bebek Oturağı 24,90 TL
Bebek Basamağı 9,95 TL
Bebek Welsoft Battaniye 19,90 TL
Bebek Lisanslı Tişört 9,95 TL
Bebek Pijama Takım 19,90 TL
Lisanslı Hastane Çıkışı 5'li 24,90 TL
Bebek Şapka ve Bandana Seti 3,95 TL
Bebek Alt 2'li 16,90 TL
Bebek Silikon Mama Önlüğü 14,90 TL
Organik Ağız Mendili 4'lü 9,95 TL
Beyaz Body 2'li 11,50 TL
Bebek Diş Kaşıyıcı Meyveler 6,95 TL
Figürlü Bebek Yastığı 12,90 TL
Bebek Çorabı 3'lü 4,95 TL
Bebek Welsoft Patik 5,95 TL
Bebek kıyafet Askısı 6'lı 4,95 TL
Bebek Puzzle 9,95 TL
İlk Kitaplarım 4,95 TL
Sevimli Hayvanlar Bul Tak Oyuncak 17,90 TL
Bebek Aktivite Oyuncakları 14,90 TL
Sallanan Sandalye 199 TL
Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 14,90 TL
Heifer Elektrikli Cezve 49,90 TL
Paşabahçe Sunum Şişesi 1,95 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 11,90 TL
Paşabahçe Kapaklı Dikdörtgen Borcam 28,90 TL
Chef's Krep Tava 19,90 TL
Rakle Tekli Cam Bardak 7,95 TL
Rakle Meşrubat Bardağı 3'lü 19,90 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 12,90 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 12,90 TL
Mermer Desenli Kapaklı Saklama Kabı 22,90 TL
Naturalove Mermer Desenli Baharat Seti 3'lü 18,90 TL
Çelik Fırın Tepsisi 13,90 TL
Saklama Kabı Seti 5'li 13,90 TL
Katlı Tabaklık 24,90 TL
Pasta / Kek Ürünleri 7,50 TL
Hot Wheels Fırlatıcı Oyuncak 19,90 TL
Dede Süper Bambu Çubuklar 39,90 TL
Oyuncak Kamyon 39,90 TL
Lisanslı Yazı Tahtası 6,95 TL
Kabına Sığmayan Hayaller Serisi Kitapları 4,50 TL
Köpük Çıkaran Asa 3,95 TL
Dede Futbol Kalesi Seti 29,90 TL
BİM kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
BİM market çalışma saatleri: sabah 09:00 saatinde açılıyor akşam 21:00 da kapanıyor. Öğlen arası tatili gibi farkları bulunmayan market bu saatleri içerisinde (Cuma ünü hariç) tamamen açıktır. Personelleri gün içerisinde 8 saatlik rotasyonlarla 3 vardiya yapan market çalışanları için çalışma saatinin bu iki tam saat aralığında olmadığı biliniyor.
Cuma saatinde kapalı!
BİM market çalışma saatlerinin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerine ak olarak Cuma günler de Cuma saatinde kapalı olduğu biliniyor. Örneğin bu hafta 13:15'te cuma ezanı okunuyorsa 12:15 ile 14:00 arası BİM şubelerinin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Cuma günü hangi saatte kapalı olduğunu tespit etmek için de namaz vakitlerine bakmanız yeterli olacaktır.