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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 15:20
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    • 14.05.2020 15:20
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    'nın döviz rezerv miktarı belli oldu | 8 Mayıs 2020 Merkez Bankası döviz rezervi

    Son dakika haberi... Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre TCMB'sının toplam rezervlerinin geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara gerilediği bildirildi.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Rezervler belli oldu

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 34 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 684 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 410 milyon dolar azalışla 86 milyar 243 milyon dolardan 85 milyar 833 milyon dolara düştü.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih

    Altın Rezervleri

    Brüt Döviz Rezervleri

    Toplam Rezervler

    28.12.2018

    19.950

    71.980

    91.930

    25.01.2019

    19.862

    73.470

    93.332

    22.02.2019

    20.549

    79.122

    99.671

    29.03.2019

    20.834

    75.408

    96.242

    26.04.2019

    20.432

    73.284

    93.716

    31.05.2019

    20.517

    75.038

    95.555

    28.06.2019

    22.853

    73.544

    96.397

    26.07.2019

    23.417

    74.971

    98.388

    29.08.2019

    25.709

    75.796

    101.505

    27.09.2019

    26.051

    75.655

    101.706

    25.10.2019

    26.481

    78.504

    104.985

    29.11.2019

    26.475

    78.274

    104.749

    27.12.2019

    25.079

    81.240

    106.319

    31.01.2020

    27.520

    74.856

    102.376

    28.02.2020

    30.411

    77.414

    107.825

    27.03.2020

    31.325

    64.081

    95.406

    30.04.2020

    34.786

    51.457

    86.243

    08.05.2020

    34.684

    51.149

    85.833

    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın döviz rezerv miktarı belli oldu | 8 Mayıs 2020 Merkez Bankası döviz rezervi
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