Tren, otobüs ve uçuşlar başladı mı? Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye, virüsle savaşta tedbirleri en başında ve en sıkı şekilde alan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan kafe, restoran, cami, düğün ve spor salonları açılma tarihi oldukça merak ediliyor. Türkiye'de önümüzdeki 5 ayda tamamen normalleşme hedefleniyor: Cuma ve vakit namazları 12 Haziran itibariyle cami dışında kılınacak. Nikah salonları haziranda, düğün salonları Temmuz'da kademeli açılacak. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi.