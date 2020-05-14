Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın alt seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 853 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin 250 lira, en yüksek 385 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 383 bin 853 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 266 milyon 929 bin 184,48 lira, işlem miktarı ise 5.912,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 276 milyon 258 bin 267,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası yeni vaka sayısının artabileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya ülkelerinin Kovid-19 salgınının ardından uygulamaya alınan tedbirlerde gevşeme yönünde adımları devam ediyor. Japonya'nın, bazı bölgelerde işletmelerin yeniden açılmasına izin vermeye hazır olduğu bildirilirken, yatırımcıların hayatın normale dönmesi ile vaka sayılarında artış yaşanabileceğine ilişkin tedirginlikleri sürüyor.
Japonya'da ayrıca, koronavirüs salgınından etkilenen büyük ve orta ölçekli şirketlere sermaye enjekte etmek için bir plan oluşturulacağı yönündeki haberler basına yansırken, plan kapsamında devlete bağlı bankaların sermaye benzeri krediler sunacağı ya da imtiyazlı hisse senetlerini kabul ederek zor durumdaki şirketlere yatırım yapacağı belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.441 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 düşerek 5.831 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 6.592 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 4.299 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak 17.095 puan oldu.
Düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi 1,2210 ve avro/dolar paritesi 1,0810 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" endişeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası desteğinin sınırına gelindiğine ilişkin sinyaller vermesinin etkisiyle pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini ifade etti.
Powell, dünkü açıklamasında, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığına işaret etti.
Öte yandan, Çin'de yeni vakaların görülmeye başlanması ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik sağlık kuruluşlarından gelen uyarıların, salgında ikinci bir yükseliş dalgası görülebileceği endişelerine neden olduğunu kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporu ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.