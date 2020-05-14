Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın alt seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?