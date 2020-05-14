65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü kişiler kaç saat sokağa çıkabilecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Uzun süredir evlerde kalan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, riskli grupta bulunan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Hastalığın bulaşmaması için alınan bu kararın ardından yaşlı vatandaşlar uzun süredir evde kalıyor. Geçtiğimiz hafta verilen 4 saatlik izinle birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilmişti. Peki; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, yaşlıların ne zaman sokağa çıkabileceği belli oldu. Alınan karara göre; 65 yaş üstü kişiler 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 arasında sokağa çıkabilecek.