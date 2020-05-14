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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    25 ülkeye ihracat yapıyor

    Denizli'de yıllarca fabrikaların tekstil artığını toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 54 yaşındaki Erdoğan Kızıl, işlerini büyütüp kurduğu havlu ve bornoz fabrikasında ürettiği ürünleri 25 ülkeye gönderiyor. 6 bin 500'ü kapalı toplam 10 bin metrekarelik alanda kurduğu fabrikada 60 kişiyi istihdam eden Kızıl, 10 milyon dolar olan ihracatını artırmayı hedeflediğini söyledi.

    25 ülkeye ihracat yapıyor
    Denizli'de yıllarca fabrikaların tekstil artığını toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 54 yaşındaki Erdoğan Kızıl, işlerini büyütüp kurduğu havlu ve bornoz fabrikasında ürettiği ürünleri 25 ülkeye gönderiyor. 6 bin 500'ü kapalı toplam 10 bin metrekarelik alanda kurduğu fabrikada 60 kişiyi istihdam eden Kızıl, 10 milyon dolar olan ihracatını artırmayı hedeflediğini söyledi. İlk olarak 37 metrekarelik bir dükkan kiralayıp 2 tekstil artığı tarama makinesiyle burada işlerini yürüten Erdoğan Kızıl, ardından fabrika kurdu.
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