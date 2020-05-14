25 ülkeye ihracat yapıyor

yıllarca fabrikaların tekstil artığını toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 54 yaşındaki Erdoğan Kızıl, işlerini büyütüp kurduğu havlu ve bornoz fabrikasında ürettiği ürünleri 25 ülkeye gönderiyor. 6 bin 500'ü kapalı toplam 10 bin metrekarelik alanda kurduğu fabrikada 60 kişiyi istihdam eden Kızıl, 10 milyon dolar olan ihracatını artırmayı hedeflediğini söyledi. İlk olarak 37 metrekarelik bir dükkan kiralayıp 2 tekstil artığı tarama makinesiyle burada işlerini yürüten Erdoğan Kızıl, ardından fabrika kurdu.