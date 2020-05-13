Basılan onca para finans içinde kaldı.Merkez Bankaları sınırsız ve limitsiz adım atıyorlar. FED daha önce hiç böyle adımlar atmadı. 2008 yılından sonra ilk kez bir şey oldu. Kamu da devreye girdi.

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Böyle bir ortamda altın hep yukarı doğru hareket eden bir emtia. Bu hafta ve sonrası için ise ons altın yukarı yönlü devam edebilir. Gram altında 350-380 bandı alım için düşünülebilir. Bugüne kadar altına yatırım yapanlar kazandı. Geri çekilmeler altım fırsatı olarak kullanılmaya devam edilmeli. Hem yatırım amaçlı hem defansif amaçlı...