* Ayrıca gıda ürünlerinin paketlerinde son kullanım tarihinin yerine kullanılmaya başlanan ve daha uzun süreleri kapsayan "tavsiye edilen tüketim tarihi" ibaresi için de bakanlıktan uyarı geldi.

* Buz karışımlı gıdaların bileşiminde "süt" bileşeni yoksa gıdaların etiketinde inek, koyun gibi görseller olmayacak.