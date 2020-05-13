Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için ev yapımı ifadesi kullanılmayacak. Tüketiciyi aldatmaya yönelik etiketler tarihe karışacak. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğe savaş açtı.
Buna göre,
* Ambalajların üzerinde "Fırından taze, yüzde 100 doğal, gerçek doğal, hakiki doğal" gibi ibareler kullanılmayacak.
* Margarin paketlerinde tereyağı andıran yayık fotoğrafı kullanılmayacak.
* Ayrıca gıda ürünlerinin paketlerinde son kullanım tarihinin yerine kullanılmaya başlanan ve daha uzun süreleri kapsayan "tavsiye edilen tüketim tarihi" ibaresi için de bakanlıktan uyarı geldi.
* Buz karışımlı gıdaların bileşiminde "süt" bileşeni yoksa gıdaların etiketinde inek, koyun gibi görseller olmayacak.
* "Hakiki bal, hakiki maraş dondurması" gibi ifadeleri kullanmak yasaklanacak.
* Öte yandan hazır ambalajlarda "taze pişmiş, taze fırınlanmış, taze sıkılmış" gibi ifadeler bulunmayacak.
* Günlük terimi sadece raf ömrü 24 saat olan gıdalar için kullanılacak.
* Salamlı pizzada salam, çilekli yoğurtta çilek, peynirli börekte peynir miktarı belirtilecek.