Aradaki farkın tamamen ya da kısmen kapatılması için pek çok işverenin iradesi var. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle işverenlerin endişesi giderilirse pek çok işveren adım atar ve bu sayede çalışanların gelir kaybı azalır.

ÇOĞU İŞVEREN İSTİYOR

İşverenler işçinin uğradığı gelir kaybını bir nebze de olsa kapatma yoluna gitmek istiyor. Koop-İş Sendikası da bu yönde ciddi bir adım attı ve kısa çalışma ödeneği alan ya da ücretsiz izne çıkarılan üyelerine iki ay süreyle 200 TL eğitim yardımı ödeme kararı aldı. Ancak işverenler bu şekilde yapılacak fark ödemelerinin kısa çalışma uygunluk tespitini güçleştirmesinden, verilecek ödeneğin kendilerinden faiziyle istenmesinden endişe ediyor. Bu konuda Bakanlığın yayımlayacağı bir genelge işverenlerin taşıdığı endişeyi ortadan kaldırabilir.