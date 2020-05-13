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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 09:58
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    • 13.05.2020 09:58
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde indirim kapıda!

    Son dakika haberleri... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor. Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükselil olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

    Benzin ve motorinde indirim kapıda!

    Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırıyor.

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor.

    Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükselil olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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