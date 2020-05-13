



İşe giriş tarihine göre eşinizin tam emeklilik için yaş şartı 42 ya da 43 olacaktır. Bunu gün ve ay durumu belirler. Kısmi emeklilik için ise 58 yaş gerekiyor. Yalnız prim gün şartı için eşinizin ne kadar Bağ-Kur, ne kadar SSK'lı olduğunun bilinmesi lazım.

Hangisi çoksa ona göre hesaplama yapılıyor. Ancak her iki durumda da bu prim günleri emeklilik için yetmeyecektir.