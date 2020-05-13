Korumalı tatil





Otelde tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Kızıldağ, şöyle konuştu: "Turist, telefonuna yüklenen QR kod ile otele giriş işlemlerini yapabiliyor, oda kapısını açıyor, odadaki tüm düğmeler ve klimayı yönetiyor. Restoranlar yenilendi. Şezlong araları en az 1'er metre olacak."

