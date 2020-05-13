Korumalı tatil

Turizm Bakanlığı, Haziran'da açılacak sezon öncesi tesisler için 132 kriter belirlerken; turizmciler de çalışmaları hızlandırdı. Otellerde resepsiyondan odalara, restorandan havuza kadar her yer kriterlere uygun hale getiriliyor. 'İzolasyon odaları' da oluşturulmaya başlandı.
Antalya Belek'teki Calista Luxury Hotel, izolasyon odasını hazırlayan oteller arasında yer aldı. Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ; "Tam teçhizatlı izolasyon odası hazırladık" dedi.
Otelde tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Kızıldağ, şöyle konuştu: "Turist, telefonuna yüklenen QR kod ile otele giriş işlemlerini yapabiliyor, oda kapısını açıyor, odadaki tüm düğmeler ve klimayı yönetiyor. Restoranlar yenilendi. Şezlong araları en az 1'er metre olacak."
Calista Luxury Hotel, 'izolasyon odası'nı oluşturdu. Kapısında İngilizce olarak 'isolation room' yazılı oda içinde, doktor ve hemşire ile gerekli tıbbi cihazlar bulunuyor. Acil durumlar için bir de dışarıda ambulans bekletiliyor.