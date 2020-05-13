Koronavirüs sürecinde ilk kez oldu! 5 milyon kredi kartı...

HER 4 TL KARTLI ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİ

Olağanüstü günler yaşanılan pandemi döneminde internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Yani nisan ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Bir önceki ay da 3 milyon adet kartın ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, pandemi döneminde 5 milyon kartın internetten ödemeler ile tanıştığı görüldü.

İnternetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri geçen yılın 3 katına çıkarak 2,4 milyar TL'ye ulaşırken nisanda internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor.

Market-gıda sektörünü yüzde 122 artışla elektronik eşya, yüzde 87 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 62 artışla giyim ve yüzde 20 artışla sağlık/kozmetik sektörleri takip etti.