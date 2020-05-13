Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,98 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın altında 6,97 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?