Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,98 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın altında 6,97 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte piyasalarda güncel durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
BORSA, GÜNE YATAY BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 99.649,07 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 33,19 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 99.649,07 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.
Dün, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.
Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 350 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 300 lira, en yüksek 384 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 384 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 947 milyon 141 bin 123,17 lira, işlem miktarı ise 2.498,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 955 milyon 15 bin 948,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.633 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşerek 5.935 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kaybederek 6.708 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 4.403 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 azalarak 17.356 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tedirginliklerin yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini açıkladığını hatırlatan analistler, Fauci'nin hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdiğini de aktardı.
Analistler, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydetti.