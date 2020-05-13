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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 15:41
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    • 13.05.2020 15:41
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    BİM 13 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geldi! BİM'de bugün teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor

    BİM 13 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler kataloğuyla bugün birbirinden fırsatlı ürünlerle satışa sunuldu. Uygun indirimlerin yer aldığı kataloğda Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz ve 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çeken arasında bulunuyor. Peki, BİM'de bugün hangi ürünler satışa sunuldu? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 13 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geldi!

    BİM 13 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün firma tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerde müşterilerinin beğenisine sunuldu. Bu haftaki kataloğda Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki yer alan ürünleri incelemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte BİM 13 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 13 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geldi! BİM'de bugün teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor
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