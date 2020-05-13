Başvuran alıyor! O paraları hemen kontrol edin! Formu doldurun paranızı alın!

Milyonlarca vatandaş bekliyor! 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu sorgulama işlemi gün içerisinde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Bilindiği üzere koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan 3. faz pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme yapılıyor. başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.