Başvuran alıyor! O paraları hemen kontrol edin! Formu doldurun paranızı alın!

Milyonlarca vatandaş bekliyor! 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu sorgulama işlemi gün içerisinde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Bilindiği üzere koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan 3. faz pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme yapılıyor. başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-Devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. " dedi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne çıkanların nakdi ödemeleri yarın yapılmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
3. FAZ HAKKINDA
Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik.
Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.