TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden tüm listeler ve sonuçlar duyuruluyor. 12 Mayıs tarihli TOKİ kura takvimine göre; Mersin'deki 2000 konut için kura çekilişi yapılacak. Bu konutların 1400'ü 2+1 tipinde, 600'ü ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi başladı. Peki, 12 Mayıs TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte; TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
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TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesine ulaşabilir ve kazanan kişileri öğrenebilirsiniz.
URA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.