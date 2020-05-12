En az 948 TL! İşçiler için Mayıs ayı ikramiye tarihi!

Geçmiş yıllarda 6772 sayılı Kanun Kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılan ilave tediye ödemesi geçmiş yıllarda Mayıs ayının son haftasında yapılmıştı. Peki kamu işçilerinin ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Kamu işçilerinin ikramiyesi ne kadar? Ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…
Kamuda ne kadar işçi çalışıyor?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiki bilgilere göre kamuda 1.110.530 işçi istihdam edilmekteydi. Özellikle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin bu sayının artmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.
ENFLASYON FARKI YOK, ŞİRKET İŞÇİSİNE ÖDEME YAPILMIYOR
Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu olan taşerondan geçen işçilerden belediye şirketlerine geçen işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLERE EN DÜŞÜK 948 TL
696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARDA NELER YER ALIYOR?
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) Resmi Gazete'de yayımlandı