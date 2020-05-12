En az 948 TL! İşçiler için Mayıs ayı ikramiye tarihi!

Geçmiş yıllarda 6772 sayılı Kanun Kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılan ilave tediye ödemesi geçmiş yıllarda Mayıs ayının son haftasında yapılmıştı. Peki kamu işçilerinin ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Kamu işçilerinin ikramiyesi ne kadar? Ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…