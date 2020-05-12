Altın ithalatına koronavirüs darbesi

Türkiye'nin 2020 yılı Nisan ayında altın ithalatı %47,3 düşüşle 7 bin 308 kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 13 bin 878 kg olmuştu.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 5 bin 19 kg oldu.



Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 23 bin 805 kg olmuştu.