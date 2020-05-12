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    • Ekonomi
    • 12.05.2020 09:42
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    • 12.05.2020 09:42
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    ithalatına koronavirüs darbesi

    Koronavirüs salgınının etkisiyle küresel ticaret büyük oranda sekteye uğrarken, Türkiye'nin nisan ayındaki ithalatı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüş yaşadı.

    Altın ithalatına koronavirüs darbesi

    Türkiye'nin 2020 yılı Nisan ayında altın ithalatı %47,3 düşüşle 7 bin 308 kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 13 bin 878 kg olmuştu.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 5 bin 19 kg oldu.

    Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 23 bin 805 kg olmuştu.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
    Alış Fiyatı:383,94 TL / Satış Fiyatı:388,56 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
    Alış Fiyatı:621,90 TL / Satış Fiyatı:636,40 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
    Alış Fiyatı:1.247,30 TL / Satış Fiyatı:1.272,40 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
    Alış Fiyatı:2.483,40 TL /Satış Fiyatı:2.536,90 TL
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