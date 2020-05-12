1 Haziran'da kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? Açılış tarihi hakkında resmi açıklama var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının ortalarından itibaren pek çok mekanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu haftanın ilk gününde ise kuaför, berber, güzellik merkezleri ve AVM'ler açılmaya başlandı. Bu kapsamda özellikle sosyal medyadaki iddiaların ardından 1 Haziran'da kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı sorusu merak ediliyor.

1 HAZİRAN'DA KAFELER, KAHVEHANELER, SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

1 Haziran'da kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, kahvehaneler, spor salonlarının ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.