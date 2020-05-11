TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Antalya Alanya kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi kuraya başvuru yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. TOKİ Antalya Alanya kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde; Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kura çekilişleri TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. 11 Mayıs tarihli çekilişte Antalya ilinde inşa edilecek toplam 500 konut hak sahibini bulacak. İşte, TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi!
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI
Antalya kura çekilişinin ilk etabı saat 10:00'da başladı ve tamamlandı. Alanya için çekilişler saat 12:00'de başladı. Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesinin yayınlanacağı sayfaya ulaşabilirsiniz.
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SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.