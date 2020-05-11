ODALAR İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekteoda,h ettikten sonra kapılar açılacak.