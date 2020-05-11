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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 16:58
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    • 11.05.2020 17:02
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    Talimatını Başkan Erdoğan vermişti! İşte 'nda yapılan Pandemi Hastanesi

    Başkan ’ın talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy’de yapılmaya başlanan pandemi hastanesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin büyük bölümü tamamlandı.

    İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

    ODALAR İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR
    Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

    Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekteoda,h ettikten sonra kapılar açılacak.
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