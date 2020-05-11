Kafeler, kahvehaneler ve sinemalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milyonlar o tarihi araştırıyor!

Kafeler, kahvehaneler ve sinemalar ne zaman açılacak sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta sosyal mesafeyi korumak adına pek çok işletmenin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan normalleşme planlarını da açıklayarak bu takvimin Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında aşama aşama yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamaların ardından gözler kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların ne zaman açılacağına çevrildi.

KAFELER, KAHVEHANELER, SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.