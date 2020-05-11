İstanbul İzmir askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? İBB İZSU askıda fatura başvuru ekranı araştırılıyor. İstanbul'un ardından İzmir'de de askıda fatura uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında; ihtiyaç sahibi kişiler faturalarını sisteme bırakırken, hayırsever kişiler bu faturaları ödüyor. Ödeme işlemleri yalnızca doğalgaz ve su faturaları için yapılıyor. Peki; İstanbul İzmir askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde!

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.