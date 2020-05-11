İstanbul İzmir askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? İBB İZSU askıda fatura başvuru ekranı araştırılıyor. İstanbul'un ardından İzmir'de de askıda fatura uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında; ihtiyaç sahibi kişiler faturalarını sisteme bırakırken, hayırsever kişiler bu faturaları ödüyor. Ödeme işlemleri yalnızca doğalgaz ve su faturaları için yapılıyor. Peki; İstanbul İzmir askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde!
KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?
Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.
Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.
İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.
Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.
UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.
Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.
KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?
Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alabilir.
ASKIDA FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.
– Ardında sayfada "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıklayabilirsiniz.
– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıkladıktan sonra işleminizin onaylandığına dair bilgi gelecek.
İZMİR ASKIDA FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sistemde şu an sadece fatura başvuruları yapılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan faturanızı sisteme girebilirsiniz.
Önemli Not:
- Kimlik bilgileriniz ile sadece 1 defa başvuru yapabilirsiniz.
- Talebiniz askıya çıktığında cep telefonunuza mesaj gönderilecektir. Lütfen telefon numaranızı doğru girdiğinizden emin olunuz.
- Sitemizde şu an sadece başvuru işlemi aktif durumdadır. Askıdan fatura ödeme işlemi daha sonra aktif hale getirilecektir.