Ek gümrük vergisi gelen ürünler listesi! Hangi ürünlere ilave gümrük vergisi geldi? Resmi Gazete'de duyurulan yeni karara göre; çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı. 30 Eylül'e kadar yüzde 30 oranında uygulanacak vergiler sonrasında yüzde 25 olacak. İşte, ek gümrük vergisi gelen ürünler listesi!
EK GÜMRÜK VERGİSİ GELEN ÜRÜNLER LİSTESİ!
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün "İthalat Rejimi Kararına ilişkin Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle:
- Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat
- Buzdolabı ve derin dondurucular,
- Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar
- Ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası,
- Mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar,
- Alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar,
- Demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar,
- Zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler,
- Makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler
GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?
Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na (GTİP) göre belirlenir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşımıza HS Code, Tariff Code, Tariff Number olarak da çıkabilmektedir. Bu yüzden Gümrük Tarife İstatistik Kodu'nun belirlenmesi oldukça önemli bir başlangıçtır.
GÜMRÜK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Gümrük Vergisi birkaç farklı parametrenin bir araya gelmesiyle hesaplanır. Fakat hesaplaması oldukça kolaydır. Gümrük Vergisi, genel olarak Gümrük Vergisi Matrahı Üzerinden hesaplanır. Gümrük Vergisi matrahına eşyanızın CIF bedeli baz alınarak ulaşılır. Eşyanızın Gümrük Vergisi Matrahı üzerinden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşılığında belirtilen oran kadar Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmaktadır.