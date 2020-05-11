Ek gümrük vergisi gelen ürünler listesi! Hangi ürünlere ilave gümrük vergisi geldi? Resmi Gazete'de duyurulan yeni karara göre; çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı. 30 Eylül'e kadar yüzde 30 oranında uygulanacak vergiler sonrasında yüzde 25 olacak. İşte, ek gümrük vergisi gelen ürünler listesi!

EK GÜMRÜK VERGİSİ GELEN ÜRÜNLER LİSTESİ!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün "İthalat Rejimi Kararına ilişkin Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle:

- Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat

- Buzdolabı ve derin dondurucular,

- Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar