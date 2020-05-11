AVM’ler açıldı mı? AVM giriş şartları neler? AVM’lerin çalışma saatleri…

AVM GİRİŞ ŞARTLARI BELİRLENDİ!



Sağlık Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde uyulacak hijyen kurallarını belirledi.

Buna göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

Alışveriş merkezinde kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek. Girişte tıbbi maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek

Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek

Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.