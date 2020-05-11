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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 12:00
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    • 11.05.2020 12:03
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    AVM’ler açıldı mı? neler? AVM’lerin çalışma saatleri…

    Çin’de başlayan ve diğer dünya ülkelerine de yayılan corona virüs ile ülkemiz de mücadele ediyor. Ülkemizde görülen ilk vakanın ardından büyük önlemler alınmaya başlandı. Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile AVM’lerin kapatılmasına karar verilmişti. Vaka sayılarının düşüş göstermesiyle birlikte Bakanlar Kurulu kararı sonrasında normalleşme adımları için ilk adım atıldı ve 11 Mayıs yani bugün itibariyle AVM’ler yeniden açıldı.

    AVM’ler açıldı mı? AVM giriş şartları neler? AVM’lerin çalışma saatleri…

    Milyonlarca vatandaş AVM'lerin açılıp açılmadığını merak ederken bir yandan da AVM çalışma saatlerini araştırıyor. Kademeli olarak açılan AVM'lere giriş için önemli şartlar bulunuyor, bu kurallara uymak gerekiyor. Peki AVM'lerde yer alan restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü gibi alanlar da faaliyetlerine başladı mı? Hizmete açılan alışveriş merkezleri ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

    Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan 356 alışveriş merkezi AVM'ler açılış ve kapanış saatleri belli oldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi. Perakendeciler 11 Mayıs-1 Haziran arasında 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 11 Mayıs'ta esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

    AVM GİRİŞ ŞARTLARI BELİRLENDİ!

    Sağlık Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde uyulacak hijyen kurallarını belirledi.
    Buna göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.
    AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.
    Alışveriş merkezinde kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek. Girişte tıbbi maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.
    Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek
    Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek
    Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.
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