Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi. Bu kapsamda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?