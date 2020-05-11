Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi. Bu kapsamda çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 385,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,90 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 553 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 750 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 950 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 387 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 884 milyon 481 bin 359,55 lira, işlem miktarı ise 2.279,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 567 bin 275,20 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Hampetrol fiyatlarında, geçen haftanın son gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerine verilecek destek sözleri, Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklamasıyla başlayan yükseliş, yeni haftanın başında yerini hafif geri çekilmeye bıraktı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerin desteğinde 1,720 dolar ile yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyine yükselen altın fiyatları da geri çekildi.
Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.81 düşüşle 30.30 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 2.53 düşüşle 25.38 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.22 artışla 15.52 dolar,
- altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,706.73 dolar,
- bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,
- platin, yüzde 0.17 artışla 772.11 dolar,
- paladyum yüzde 2.40 artışla 1,931.50 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,547 liraya geriledi.