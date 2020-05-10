Kısa süre ile tüm bireylere tanınan bu hak, engelli vatandaşlar için her daim geçerlidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Peki 2020 engelli indirimi ile araç alımı nasıl yapılır?
ÖTV Nedir? Engelli Vatandaşlar İçin Belirlenen ÖTV Sınırı Nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal üzerinden belirlenen miktarda alınan harcama vergisidir. Bu vergi, 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde düzenlenmiştir. ÖTV oranı her yıl kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin büyüme düzeyine göre değişiklik gösterir.
01.01.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV'de muaf tutulması için 303.200 TL oranında araç alımı gerçekleştirmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. ÖTV'den muaf tutulma şartları ve kapsamı da aynı tarihli gazetede yayınlanmıştır:
Şehit yakınları (eşi, çocukları, anne ve babası)
Gazi ve gazi yakınları
Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış kişiler
ÖTV İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar, engel hallerini sağlık raporuyla ispatlayarak vergi indiriminden faydalanabilirler.
ÖTV indirimi engelli bireylere tanınmış bir kişisel haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarında aracı kendi üzerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada bazı istisnalar söz konusu olur. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan ve bu engeli araç kullanmasına müsaade etmeye vatandaşlar ÖTV'siz araç alabiliyorlar. Bu araçları engelli bireyin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları kullanabiliyorlar.
Yüzde 90 üzerinde engelli olan 18 yaşını dolduran bireyler için vasi kararı gerekir. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olan bireylerin belirlenen sağlık kurulundan rapor alarak kendi adlarına araç tescil ettirebilirler ve bu aracı kendi engel durumlarına göre yeniden düzenleyebilirler. Tescil işleminin ardından Motorlu Araç Tescil Belgesi'nin onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu'nun noter onaylı örneğiyle ilgili Vergi Dairesine başvurmaları halinde MTV'den de muaf sayılırlar.
Engelli sağlık raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli olan vatandaşlar özel aksam ile araç kullanmak zorundadır.
H sınıfı ehliyet sahibi olmak koşuluyla yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar sağlık kurulundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir.
Kişinin uyması gereken şartların yanında araçlarda da ÖTV indirimi için; en fazla 1.6 motor hacmi özelliği aranır. 1.6 üzerinde motor hacmindeki araçların alınmasında engel durumuna bakılmaksızın ÖTV engelli araç indiriminden yararlanılması mümkün değildir.