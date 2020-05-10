Engelli sağlık raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli olan vatandaşlar özel aksam ile araç kullanmak zorundadır.

H sınıfı ehliyet sahibi olmak koşuluyla yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar sağlık kurulundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir.

Kişinin uyması gereken şartların yanında araçlarda da ÖTV indirimi için; en fazla 1.6 motor hacmi özelliği aranır. 1.6 üzerinde motor hacmindeki araçların alınmasında engel durumuna bakılmaksızın ÖTV engelli araç indiriminden yararlanılması mümkün değildir.