Faturalar yeniden mi düzenleniyor? Doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? Fatura ödeyenler ne yapacak?

Doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? Faturalar yeniden mi düzenleniyor? İGDAŞ'ın Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 30 günlük süreyi aşan faturalarının iptal edilmesi bekleniyor. İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak. İGDAŞ müşteri hizmetleri aranarak İGDAŞ fatura ödeme ya da İGDAŞ ile ilgili herhangi bir sorun bildirilebilir. Yapılan müracaatlar 24 saat içinde işleme alınıyor. İGDAŞ çağrı merkezi numarası 444 36 36'dır
DOĞALGAZ FATURALARI GERİ ÖDENECEK Mİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi .
İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.
İGDAŞ FATURALARI 30 GÜNLÜK OLARAK YENİDEN DÜZENLENİYOR
Koronavirüs salgını sürecinde, doğalgaz sayaçlarının okunmasında mücbir sebeplerden dolayı aksaklıklar yaşanması, 30 günü aşan faturalar düzenlenmesine yol açmıştı. Faturalar gerçek tüketim bedelleri üzerinden düzenlenmiş olmakla beraber, EPDK'nın uyarısı üzerine harekete geçen İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur.
Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.
Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.
Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır.
EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.
Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.
Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İGDAŞ NEDİR?
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., kısaca İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul'un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacı ile kurulmuş bir şirkettir. Bünyesinde çalışanların %42'sı üniversite, %48'sı lise, %10'u ise ilköğretim mezunudur. 2013 yılı toplam çalışan sayısı 5420'dir. Şirketin %94,46 sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İsbak'a aittir.
İgdaş, ilk gazını' 1992' yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır.
İGDAŞ Fatura Ödeme Gişe Çalışma Saatleri
İGDAŞ gişe mesai saatleri 08:15 – 12:30 ve 13:30-16:45 arasındadır. Bu saatler arasında İGDAŞ faturası ile yapılan müracaatlar sonucu, İGDAŞ fatura ödemesi yapılabiliyor.
İGDAŞ Fatura Ödeme Çağrı Merkezi
İGDAŞ müşteri hizmetleri aranarak İGDAŞ fatura ödeme ya da İGDAŞ ile ilgili herhangi bir sorun bildirilebilir. Yapılan müracaatlar 24 saat içinde işleme alınıyor. İGDAŞ çağrı merkezi numarası 444 36 36'dır. Bunun yanı sıra İGDAŞ'a acil ulaşılmak istendiğinde aranabilecek numaralar şunlardır:
• İGDAŞ Acil İhbar Hattı:187
• Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası:153'dür.
İnternet Üzerinden İGDAŞ Fatura Ödeme
İGDAŞ fatura ödeme için İGDAŞ online işlemler sayfası kullanılabiliyor. Bu amaçla giriş yapılacak adres www.igdas.com.tr 'dir. Ana sayfaya girdikten sonra ''Online İşlemler' yazısına tıklanır.
İnternet Üzerinden İGDAŞ Bireysel Kullanıcı Ödemesi
Bireysel kullanıcıların İGDAŞ online işlemler sayfasına ulaştıktan sonra, işlem yapmaları için gerekenler şunlardır:
• Bireysel kullanıcılar öncelikle kimlik doğrulama işlemi yapmalıdır.
• Kimlik doğrulama işlemi için e-devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir.
• Kimlik doğrulama işlemi için bireysel kullanıcılar e-devlet yerine internet bankacılığı üzerinden de giriş yapabilirler.
• Kimlik doğrulama işleminden sonra en altta bulunan ''Giriş Yap'' butonuna tıklanır ve sitedeki yönlendirmeler doğrultusunda işlem yapılır.