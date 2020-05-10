Ziraat, TEB, Finansbank, Şekerbank, İNG, ve İş Bankası bireysel ihtiyaç kredilerinde 0,99 faiz oranı uyguluyor. Ziraat bankası, TEB, Finansbank, İNG ve iş bankası bireysel kredi faiz oranları birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bizler de sizin için haberimizde bankalar ve tüketici kredilerinin faiz oranları hakkında araştırma yaparak bilgi vermek isteriz.
Bireysel Kredi Oranları Düştü
Yalnızca reel kişiler bu krediyi kullanabilmektedir. Bireysel kredilerde 0,99'a varan faizler oranları ile kredi çekme fırsatını bulabilirsiniz. Böylelikle ihtiyaç krediler sayesinde düğün, eğitim, tatil, gıda ya da alışveriş gibi her türlü nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kredi fırsatı sayesinde güçlük çekmezsiniz. Üstelik sizler için sunulan ödeme kolaylığı sayesinde taksitlendirme fırsatı ile kredi borçlarınızı kolay bir şekilde ödeme fırsatını bulabileceksiniz.
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile kredi sağlamaktadır.
QNB Finansbank'tan Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank sayesinde ihtiyaç kredisi çekerek ihtiyaçları çok uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Finansbank ile minimum 3 ay maksimum ay vade süresi ile kredi çekebilirsiniz. En alt limit bin TL iken, üst limit olarak 65 bin TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı ise aylık yüzde 0,99 olarak belirlenmiştir.
Şekerbank'tan Nefes Aldıran Kredi Fırsatı
Şekerbank'ın sağlığı nefes aldıran kredi fırsatı ile son zamanlarda piyasadaki en düşük faiz oranına sahip ihtiyaç kredisinin sahibi olabilirsiniz. Üstelik ödeme kolaylığı ve düşük faizi ile birlikte pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade imkanı sunmaktadır.
İhtiyaç kredi türünün en üst limiti olarak 100 bin TL belirlenmiştir. Kredi faiz oranı aylık 0,89 hoş geldin faizi ile birlikte sunulmaktadır. Aynı zamanda 3 ay ile 3 ay arasında ödeme yapmak isteyen kişiler için faiz oranı yüzde 0,99 iken, 37 ile 60 ay arasında faiz oranı 1,09 olarak uygulanıyor.
ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING Bank'ın sunmuş olduğu ihtiyaç kredileri en düşük faizli kredileri veren bankalar arasında bulunmaktadır. Başvuru kanalları aracılığı ile faydalanabilir ve ING İhtiyaç kredisine ilişkin detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz…
Minimum 1 ay, maksimum yaklaşık 60 aya kadar vade imkanı sunarak kredi fırsatını sizlere en iyi şekilde ING bank sunmaktadır. Kredi alt limiti 2 bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte en üst limit ise 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı değişkenlik göstermemektedir her vade süresi için 0,99'dur.