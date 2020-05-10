Engelliye dört koldan destek

Ülkemizde eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar her alanda engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Engellilere dört koldan destek sağlanıyor:
1- KENDİSİNE 537-805, BAKANA 1.460 TL
Yüzde 40-69 engeli olanlara 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira aylık veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. 18 yaş üstüne verilen engelli aylığı için, en az yüzde 40 engelli raporu ve hanede kişi başına gelirin 701,32 liranın altında olması gerekiyor. Bakım desteği için ise raporda engel oranının yüzde 50 ve üstü olarak belirtilmesi, hanede kişi başına gelirin bin 402 liranın altında olması isteniyor.
2- ERKEN EMEKLİLİK
Engelliler için erken emeklilik imkanları var. Malulen emeklilik; sonradan çıkan rahatsızlıklarla ya da iş kazasıyla gerçekleşiyor, çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolması şartı bulunuyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelere de erken emeklilik imkanı var.
4- İŞ KURANA 50 BİN TL
Engelliler için kamuda-özel sektörde iş imkanları açılırken; kendi işini kurmak isteyenlere de hibe fırsatı sunuluyor. En az yüzde 40 oranında engelli olanların kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.
5- VERGİ KOLAYLIKLARI
Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Engelliler; kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajından yararlanıyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için üretilmiş araç-gereçler KDV'den istisna tutuluyor. Brüt 200 metrekareden az tek mesken için emlak vergisi ödenmiyor.