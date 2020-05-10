Engelliye dört koldan destek





1- KENDİSİNE 537-805, BAKANA 1.460 TL

Yüzde 40-69 engeli olanlara 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira aylık veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. 18 yaş üstüne verilen engelli aylığı için, en az yüzde 40 engelli raporu ve hanede kişi başına gelirin 701,32 liranın altında olması gerekiyor. Bakım desteği için ise raporda engel oranının yüzde 50 ve üstü olarak belirtilmesi, hanede kişi başına gelirin bin 402 liranın altında olması isteniyor.