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    • 10.05.2020 09:04
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    onlarca yeni hava kontrolörü alacak | DHMİ hava kontrolörü ilanı başvuruları

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (); 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre başvuruların 11 Mayıs'ta başlayarak, 5 Haziran'da sona ereceği belirtildi.

    DHMİ onlarca yeni personel alacak

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi () Genel Müdürlüğü, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

    DHMİ'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonlarına başvuran adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

    Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

    Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.

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