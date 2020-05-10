Altın fiyatları yerli yabancı bir çok yatırımcının odak noktası haline geldi. Altın fiyatları yerli yabancı bir çok yatırımcının odak noktası haline geldi. Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti.
Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTN FİYATI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı. Yeni güne dalgalı bir seyirle başlayan altının gram fiyatı 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.