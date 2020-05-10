1 yıl önce bu işe kendine sabun üretmek için başladığını ifade eden Güven Coşar, "Emekli olduktan sonra doğal ürünlere merak sardım. Bir arkadaşımdan destek alarak evde kendimiz için sabun üretmeye başladım. Yaptığım sabunlardan çevreme de verdim. Bu sabunlar çok beğenildi. Bizde üretime başladık. Şimdi eşimle birlikte üretim yapıyoruz. Özellikle korona virüs sürecinde sirkeli sabuna büyük talep var talep 10 kat arttı. Yaptığımız ürünleri internet üzerinden satıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde yağları kaynatmayıp soğuk şekilde doğal yolla mayalandırarak üretiyoruz. Bu ürünler elleri egzama yapmadığı gibi egzamayı tedavi ediyor. Sabunları tanesini 10 liradan satıyoruz" dedi.