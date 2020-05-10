11 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. SUT'taki yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde de yayınlandığını belirten Selçuk, "4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 MS ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8 bin 603'e ulaştı" ifadelerini kullandı. SUT'ta yapılan yeni düzenlemeyle, halihazırda 370 ilacın bulunduğu 'Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi'ne ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek, hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle ödeme listesindeki ilaç sayısı 373'e ulaştı.
TESTLER ÜCRETSİZ
Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılacak bağışıklık testleri (antikor), antijen testi, PCR testi ve izolasyon testlerinin faturasını devlet ödeyecek. Ayrıca immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' de ücretsiz yapılacak.
Hazal ATEŞ
TESTLER ÜCRETSİZ
Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılacak bağışıklık testleri (antikor), antijen testi, PCR testi ve izolasyon testlerinin faturasını devlet ödeyecek. Ayrıca immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' de ücretsiz yapılacak.
Hazal ATEŞ