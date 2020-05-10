1000 TL Pandemi Sosyal Destek başvuru sonucu vatandaşlar tarafından her gün aratılmaya devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım parasının 2. fazzı dağıtılmaya başlandıktan sonra 3.faz sosyal yardım ödemeleri gündeme geldi. 3.faz sosyal yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1000 TL Pandemi Sosyal Destek başvuru sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz T.C. kimlik no son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar günlere göre sorgulayabilecekler. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
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3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Çeşitli kanallarda 4.faz sosyal yardımların başvurularının gündemde getirilmişti ancak Selçuk, yaptığı açıklamayla henüz böyle bir durumun olmadığını işaret etti.
Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti. Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor.
3.FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
Çalışana 3 koldan yardım! 1168 TL nakdi destek, kısa çalışma ödeneği, 5 milyon haneye 1000'er TL
Nakdi ücret desteği başladı. 700 bin kişi 1 milyar lira alacak. Açılacak iş yerlerinin çalışanlarına kısa çalışma ödeneği sürecek. Biner lira yardım 5 milyon haneye ulaştı. Ödemeler devam edecek. Aylık bin 168 lira olan nakdi ücret desteğinde ödemeler dün başladı. 700 bini aşkın kişiye yaklaşık 1 milyar lira ödenecek. 11 Mayıs'ta açılacak iş yerlerine de kısa çalışma ödeneği sürecek. Burada faaliyetin 3'te 1 azalmış olması kriterine bakılacak. Biner lira yardımda da 5 milyon haneye ulaşıldı. Ödemeler sürecek.