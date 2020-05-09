Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet ALO 199 seyahat izin belgesi başvurusu oluşturma nasıl yapılır sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Şehirler arası giriş çıkışlar seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan yasak kapsamındaki illere seyahat etmek mümkün değil. Seyahat etmesi gereken kişiler de seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Bu belgeyi almak için E-Devlet üzerinden başvuru yapabilir veya ALO 199 hattı üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMA!
- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.
- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.
- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.
- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.
- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.
ALO 199 ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMA
ALO 199 hattını arayarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.
İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masaları ile valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla seyahat izin belgesi alabilirsiniz.
KİMLER İSTİSNA OLACAK?
Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI!
- Seyahat izin belgesi taleplerinde başvurulan usul olarak Alo 199, e-başvuru sistemi ve 'Kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları"na doğrudan yapılacak.
- Seyahat izin belgeleri illerden tek gidiş veya gidiş, geliş şeklinde düzenlenecek.
- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacak.
- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.
- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.
- İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 Pazar günü sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 Perşembe günü sabah 08.00'e kadar yapabilecekler.
- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.
- Yukarıda sıralı olarak belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için ilimizde gerekli planlamalar yapılmış olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde gereken her türlü tedbir alınarak uygulamalar titizlikle takip edilecektir.