Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vakıfbank EFT saatleri nasıl? Çalışma saatleri 2020 sizlerle...

EFT NASIL YAPILIR?



EFT nedir sorusunu cevapladıktan sonra diğer akla gelen soru ise EFT nasıl yapılır oluyor. EFT nedir nasıl yapılır: EFT işlemi yapabilmek için gönderici ve alıcıya ait vadesiz hesapların farklı bankalarda bulunması gerekir. Banka şubesi kanalıyla EFT işlemi yapmak için bankanıza giderek alıcıya ait 26 haneli IBAN'ı (Uluslararası Banka Hesap Numarası) veya şube ve hesap numarası, adı ve soyadı, transfer edilmesi istenen para tutarını içeren EFT talimatını bir banka yetkilisine vermeniz yeterlidir.



Bankanızın ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulaması veya telefon bankacılığı kanallarından biriyle EFT işlemi yapmak isterseniz, EFT işlem saatleri içinde başka bankaya para transferi seçeneğini seçip, IBAN veya hesap numarası ile transfer seçeneklerinden birini tercih ederek, yukarıda belirtilen alıcı hesap bilgilerini ve transfer etmek istediğiniz para tutarını girmeniz gereklidir. Sizden istenilen bilgileri girdikten sonra ekranda bankanızın EFT işlemi için aldığı ücret belirtilecek ve işlemi onaylamanız istenecektir. Siz işlemi onayladıktan sonra transfer etmek istediğiniz tutar alıcının hesabına kısa süre içinde ulaşacaktır.



EFT işlemini gerçekleştirmek için paranın gönderileceği vadesiz hesabın bakiyesi, transfer edilmesi istenen para tutarı ve EFT işlem ücretini karşılamak için yeterli olması gereklidir.



Her bankanın aldığı EFT işlem ücreti farklıdır ve bu ücret göndericinin vadesiz hesabından tahsil edilir.